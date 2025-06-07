Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan misilleme: 45 füze ve 407 İHA ile Ukrayna'yı vurdu /07 Haziran 2025 11:26

Rusya'dan misilleme: 45 füze ve 407 İHA ile Ukrayna'yı vurdu

Ukrayna'nın, Rus uçaklarına yaptığı dünyayı sarsan saldırılarının ardından Putin, Trump ile yaptığı görüşmede bu saldırılara doğrudan misilleme yapacağını duyurmuştu. Rusya, başkent Kiev başta olmak üzere birçok kenti gece boyunca füzeler ve dronlarla vurdu. Ukrayna, Rusya’nın 45 füze ve tam 407 insansız hava aracıyla saldırdığını duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın son dönemde Rus topraklarına ve askeri hedeflerine düzenlediği saldırılara karşılık olarak, Kiev yönetimine ait askeri tesislere uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA’larla geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

GECE OPERASYONU: 407 İHA İLE SALDIRDILAR
Halktv'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların gece saatlerinde karadan, havadan ve denizden gerçekleştirildiği belirtildi. Rusya'nın hedef aldığı noktalar arasında:

Silah ve askeri teçhizat üretim tesisleri
İHA montaj atölyeleri
Uçak eğitim merkezleri
Mühimmat ve yedek parça depoları
bulunuyor.

Açıklamada, “Saldırının tüm hedefleri başarıyla vurulmuştur” denilerek, operasyonun sonuçlarının Moskova açısından tatmin edici olduğu vurgulandı.

UKRAYNA’NIN DÜNYAYI SARSAN SALDIRISI
Rus yetkililer, bu saldırının Ukrayna’nın artan “terör eylemleri”ne bir yanıt olduğunu belirtiyor. Özellikle 1 Haziran’da Bryansk ve Kursk bölgelerindeki köprülere düzenlenen saldırılar Moskova’nın tepkisini çekmişti.

Bryansk’ta patlatılan bir köprünün üzerine seyir halindeki yolcu treninin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Bu saldırının ardından Kremlin, Ukrayna’yı sivil altyapıyı hedef almakla suçlamıştı.

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UKRAYNA, RUS HAVA ÜSLERİNİ VURDU
Aynı gün, Ukrayna’nın Rusya’ya ait bazı askeri hava üslerine İHA saldırısı düzenlediği ve birkaç savaş uçağını imha ettiği iddia edilmişti. Bu saldırılar, Moskova’nın askeri harekâtını daha da genişletme kararı almasına neden oldu.

PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ: YANIT SİNYALİ VERİLMİŞTİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Haziran’da eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna’nın saldırılarına mutlaka karşılık verileceğini ifade etmişti. Rus basınında yer alan haberlere göre Putin, “Bu tür provokasyonlar cezasız kalmayacak” mesajını doğrudan Trump’a iletti.


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