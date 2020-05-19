Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan NATO'ya 'nükleer silah' uyarısı /19 Mayıs 2020 21:21

Rusya'dan NATO'ya 'nükleer silah' uyarısı

ABD büyükelçisinin Almanya’daki nükleer silahın Polonya’ya taşınabileceği açıklamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Bu, Rusya-NATO anlaşmasının doğrudan ihlali olur. NATO, anlaşmanın imzalandığı dönemde ve geleceğe yönelik olarak, yeni NATO üyelerinin topraklarına nükleer silah yerleştirmemeyi taahhüt etti” dedi

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Video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, korona virüsü salgını nedeniyle askeri tatbikat sayısının azaltıldığını ve NATO sınırları yakınında tatbikat planlamadıklarını belirtti.

Sputnik’in haberine göre Sergey Lavrov, NATO ve Rusya askeri yetkilileri arasında doğrudan temas mekanizmalarının yokluğunun “büyük sorun” olduğunu söyledi.

Lavrov, “NATO’daki meslektaşlarımız sadece genelkurmay başkanları seviyesindeki görüşmelere onay veriyor, ama askerlerin katılımıyla pratik işbirliği mekanizmaları tamamen dondurulmuş durumda, bundan dolayı çok üzgünüz” diye konuştu.
 
NATO ile ilişkileri önemli ölçüde iyileştirmeyi talep eden alanlardan birinin, stratejik istikrar ve silah kontrolü diyaloğu olduğunu belirten Lavrov, “Ancak ABD’li meslektaşlarımız, hava savunma anlaşmasından başlayarak bu alandaki tüm anlaşmaları, tüm kısıtlamaları tutarlı olarak yıkıyor” ifadelerini kullandı. Lavrov, ABD’nin “Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması”ndan (INF) çekildiğini hatırlattı.

ABD’nin Polonya Büyükelçisi’nin, Almanya’daki nükleer silahın Polonya’ya taşınabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Lavrov, “Bu, başlıca Rusya-NATO anlaşmasının doğrudan ihlali olur. NATO, anlaşmanın imzalandığı dönemde ve geleceğe yönelik olarak, yeni NATO üyelerinin topraklarına nükleer silah yerleştirmemeyi taahhüt etti. Bu süreçlerin uygulamaya döküleceğine kuşkuyla bakıyorum” dedi.
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