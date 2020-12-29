Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Navalni'ye ültimatom /29 Aralık 2020 14:02

Rusya'dan Navalni'ye ültimatom

Rusya, Moskova'da zehirlenen ve tedavisi Almanya'da devam eden muhalif lider Aleksey Navalni'ye "hemen ülkeye dönmezse döner dönmez tutuklanacağına" dair ültimatom verdi.

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Rusya Federal Cezaevleri Hizmetleri, Aleksey Navalni'yi 2014 yılında aldığı ertelenmiş hapis cezasının şartlarını ihlal etmek ve denetimden kaçmakla suçladı. 

Açıklamada Navalni'nin 29 Aralık Salı günü erken saatlerde Moskova bürosuna gelmesi gerektiği, yoksa ülkeye döner dönmez hapse gireceği belirtildi. Navalni, Noviçok ile zehirlenmesinden bu yana tedavi gördüğü Almanya'da bulunuyor.

Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti. 

Muhalif lider söz konusu taleplerden sonra 22 Ağustos'ta Rusya'nın Tomsk şehrinden Almanya'nın başşehri Berlin'de bulunan Charite Hastanesi'ne hava ambulansıyla taşınmıştı. 

"NOVIÇOK" İLE ZEHİRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. 

Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin "Noviçok" isimli madddeyle zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edilmesinden bu yana Almanya'da ikamet ediyor.

Navalni zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutarken, Moskova suçlamaları kabul etmedi.
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