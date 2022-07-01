Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı: 18 ölü /01 Temmuz 2022 10:54

Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı: 18 ölü

Odessa'ya yapılan füze saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 18 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya bu sabah füze saldırısı yapıldı. GazeteDuvar, Reuters'e dayandırdığı haberinde saldırıda 18 kişinin öldüğünü belirtti.

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı, saldırının bir binayı hedef aldığını ve yanındaki mağaza binasında da yangına neden olduğunu açıkladı.

Odessa bölgesel yönetimi sözcüsü Serhiy Bratchuk, Ukrayna devlet televizyonuna yaptığı açıklamda, saldırıda binanın bir kısmının çökmesi üzerine bazı kişilerin enkaz altında kaldığını ve kurtarma operasyonunun sürdüğünü söyledi. Bratchuk, başka bir füzenin ise tatil konaklama tesisini vurduğunu ve biri çocuk üç kişinin öldüğünü ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı dün "iyi niyet göstergesi" olarak Yılan Adası'ndan çekilmeye karar verdiğini açıklamıştı.
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