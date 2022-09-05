Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan oyuncu Sean Penn'in de olduğu 25 ABD'liye giriş yasağı hamlesi /05 Eylül 2022 16:45

Rusya'dan oyuncu Sean Penn'in de olduğu 25 ABD'liye giriş yasağı hamlesi

Rusya, ABD'nin yaptırımlarına karşılık olarak, ABD'li aktör Sean Penn de dahil 25 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından sürekli olarak genişletilen Ruslara yönelik kişisel yaptırımlara cevaben ABD'li oyuncu Sean Penn de dahil 25 ABD vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

25 kişilik listede Sean Penn ve Benjamin Stiller gibi aktörlerin yanı sıra ABD Kongresi üyeleri, bakan yardımcıları, iş dünyası temsilcileri ile kültürel temsilciler yer aldı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Rusofobik çizgide ilerlemeye devam eden, ikili ilişkileri yıkan ve Rusya ile ABD arasındaki cepheleşmeyi tırmandıran ABD hükümetinin hasmane eylemlerine kararlılıkla karşı koyulmaya devam edilecek" ifadelerini kullanıldı.

Yeni eklemelerle birlikte, Washington'un yaptırımlarına cevaben Rusya'ya girişi yasaklanan ABD vatandaşlarının sayısı 1073'e ulaştı.
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