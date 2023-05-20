Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan, Putin'e tutuklama kararı çıkaran savcıya misilleme /20 Mayıs 2023 09:19

Rusya'dan, Putin'e tutuklama kararı çıkaran savcıya misilleme

Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Keza Rusya Soruşturma Komitesi de Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı veren Khan'a yönelik mart ayında ceza davası açmıştı.

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Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan hakkında tutuklama kararı çıkarttı.

Rusya İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiye göre, Khan, Rus Ceza Kanunu doğrultusunda arananlar listesine eklendi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Putin hakkında yakalama kararı veren Khan'a yönelik mart ayında ceza davası açmıştı.

UCM ve savcılık ofisi, Moskova'nın adımıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında "savaş suçu" gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmıştı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Ukraynalı çocukların Rusya'ya hukuka aykırı olarak götürülmesi suçuna her iki şüphelinin de iştirak ettikleri belirtilerek, Putin'in kontrolü altındaki kişilerin bu suçu işlemesine engel olmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulduğu ifade edilmişti.

Putin, Kremlin'in "Ukrayna'daki özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı süreçte savaş suçu işledikleri yönündeki suçlamaları reddediyor ve "Batı saldırganlığının ve yalanlarının kurbanı olduklarını" ileri sürüyor.

Ukrayna hükümetinin nisan ayı ortasında sunduğu istatistiklere göre 19 bin 384 çocuk, Rusya'ya götürüldü ya da nakledildi.

Bu arada Strazburg merkezli Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, nisan ayında yaptığı resmi oylamada Ukraynalı çocukların Rusya tarafından kaçırılarak Rus topraklarına gönderilmesini "soykırım" olarak tanımıştı.
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