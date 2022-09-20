Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan referandum hamlesi: Ukrayna’nın üç bölgesinde katılım için sandık kurulacak /20 Eylül 2022 16:17

Rusya'dan referandum hamlesi: Ukrayna’nın üç bölgesinde katılım için sandık kurulacak

Ukrayna'nın ayrılıkçı Luhansk, Donetsk ve Kherson bölgelerinde Rusya'ya katılmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenleneceği duyuruldu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Şubat ayından beri sürerken, Rus ordusunun işgali altındaki ayrılıkçı Luhansk, Kherson ve Donetsk bölgeleri 23-27 Eylül’de Rusya’ya katılmak için referandum düzenleyecek.

TASS haber ajansında yer alan habere göre, Luhansk parlamentosunun başkan yardımcısı, Ukrayna’nın Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı bölgelerde Rusya’ya katılmak için referandum düzenleneceğini duyurdu.

Haberde ayrıca, referandumun Rusya’nın işgali altındaki Zaporijya Nükleer Santrali’nin de bulunduğu bölgeyi kapsadığı duyuruldu. Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Rus yanlısı sözde yönetim, Rusya’ya katılmak için referandum düzenleneceğini bildirdi.

Açıklamanın ardından gözler Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e çevrildi.
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