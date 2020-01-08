Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Saldırı Sonrası Havayolu Şirketlerine Uyarı /08 Ocak 2020 12:41

Rusya'dan Saldırı Sonrası Havayolu Şirketlerine Uyarı

Rusya Federal Havacılık Ajansı, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırısı sonrası, havayolu şirketlerine Irak ve İran hava sahasında uçuş gerçekleştirmeme tavsiyesinde bulundu.

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Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), tarafından yazılı açıklamada, İran, Irak, Basra ve Umman körfezlerini içeren bölgelerin güvenlik riskleri barındırdığı vurgusu yapıldı. 

Transit uçuşlar dahil 
Açıklamada, söz konusu riskler nedeniyle transit uçuşlar da dahil olmak üzere Rus hava yolu şirketlerine İran, Irak, Basra ve Umman körfezlerindeki hava sahaları üzerinden uçmamaları tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.
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