Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Samsung'a büyük darbe /22 Ekim 2021 12:26

Rusya'dan Samsung'a büyük darbe

Rusya'da Samsung'un 61 farklı modelinin satışı yasaklandı

SHABER3.COM

Moskova Tahkim Mahkemesi, Güney Koreli elektronik devi Samsung Electronics ve Rusya’daki yan kuruluşuna, Samsung’un akıllı telefonlarının 61 modelinin ithalatını, satışını ve depolamasını yasakladı.

Moskova Tahkim Mahkemesi, Samsung Pay ‘elektronik ödeme sistemi’ nedeniyle Rusya’ya ithalatını yasakladığı Samsung’un akıllı telefon modellerinin tam listesini açıkladı.

Mahkeme kararı ile 2017’de piyasaya sürülen Samsung Galaxy J5’ten, son çıkan Samsung Galaxy Z Flip ve Samsung Galaxy Fold'a kadar birçok popüler modelin yer aldığı 61 akıllı telefon modelinin Rusya'ya ithali yasaklandı.

Temmuz 2021'de Moskova Tahkim Mahkemesi, Sqwin SA'nın Samsung Electronics Rus Company ve Samsung Electronics Co Ltd.'e karşı açtığı davada, bu şirketlerin Samsung Pay ödeme hizmetini kullanmasını ve bu ödeme sistemi aracılığıyla ödeme işlevine sahip akıllı telefonların Rusya'ya ithalini yasaklamıştı.

Sputnik’te yer alan habere göre Samsung Electronics Rus Company ve Samsung Electronics Co Ltd’in avukatları, henüz yürürlüğe girmeyen mahkemenin kararına itiraz etti.
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