Samanyolu Haber /Sağlık / Rusya'dan şaşırtan Covid-19 deneyi /25 Mayıs 2020 16:40

Rusya'dan şaşırtan Covid-19 deneyi

Geliştirdikleri koronavirüs aşısını kendi üzerlerinde deneyen Rusya Ulusal Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nden bilim insanlarında virüse karşı antikor tespit edildiği belirtildi.

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Merkezin müdürü Aleksandr Gintsburg, Pervıy Kanal’da yaptığı açıklamada geliştirdikleri aşıyı kendi üzerlerinde deneyen uzmanlarda virüse karşı antikorların tespit edildiğini söyledi.

Gintsburg, “Antikor mevcut. Sadece antikorların olup olmadığı değil, koruyucu, virüsü etkisiz hale getiren antikorların olup olmadığı kontrol edildi” dedi.Gintsburg’a göre, Rusya halkına koronavirüs aşısı yapılması sürecinin sonbaharda başlayabilir, ancak bu süreç dokuz ay kadar sürebilir.Gintsburg, “Toplu halde aşı yapılma sürecinin sonbahar başında başlamasını umuyoruz” dedi.

Merkezden bilim insanları daha önce koronavirüse karşı geliştirdikleri ümit verici aşıyı kendi üzerlerinde denemişti. Testlerde başarılı sonuçlar elde edilmiş, yan etkiye rastlanmamıştı. Gintsburg, bilim insanlarının aşıyı, salgın ortamında virüse yakalanmadan çalışmalarına devam etmek için denediğini söylemişti. 

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