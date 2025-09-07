Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan savaşın en büyük saldırısı: İlk kez hükümet binası vuruldu! /07 Eylül 2025 10:45

Rusya'dan savaşın en büyük saldırısı: İlk kez hükümet binası vuruldu!

Rusya, pazar gecesi Ukrayna savaşının en büyük hava saldırısını başlattı, 800'den fazla dronla yapılan saldırıda savşın başlangıcından beri ilk kez Kiev'deki bir hükümet binası hedef alındı.

Rusya tarafından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik düzenlenen dron saldırılarında biri bebek en az iki kişi öldü.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Moskova'nın toplam 810 insansız hava aracı, dört balistik füze ve dokuz seyir füzesi fırlattığını açıkladı. Hava kuvvetleri, çoğu hava savunma sistemleri tarafından düşürülse de 54 insansız hava aracı ve dokuz füzenin Ukrayna genelinde hedefleri vurduğunu belirtti.

SAVAŞIN EN BÜYÜK SALDIRISI
Bu saldırı boyutu bakımından Şubat 2022’de başlayan savaşın en büyük saldırısı oldu.

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, bunu “büyük bir saldırı” olarak nitelendirerek, Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk ve Odesa şehirlerinin yanı sıra Kiev'in de hedef alındığını söyledi.


HÜKÜMET BİNASI HEDEF ALINDI
Svyrydenko, başkentte, başbakanlık ofisinin yanı sıra bazı bakanlıkların da bulunduğu bina saldırıda vuruldu, dedi.

“İlk kez hükümet binası, çatısı ve üst katları düşman saldırıları nedeniyle hasar gördü. Kurtarma ekipleri yangını söndürüyor. Onlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Bina, Kiev'in hükümet bölgesinde, parlamentonun yanında ve cumhurbaşkanlığı ofisine yakın bir konumda bulunuyor.

'RUSYA HALKIMIZI TERÖRİZE EDİYOR'
Svyrydenko "Binaları yeniden inşa edeceğiz. Ancak kaybedilen canlar geri getirilemez. Düşman her gün ülke çapında halkımızı terörize ediyor ve öldürüyor" dedi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (SES), başkentteki dron saldırılarını “büyük çaplı saldırı” olarak nitelendirerek, en az 18 kişinin yaralandığını açıkladı. Ajans, yanlarında büyük delikler bulunan birkaç binanın ve olay yerinde çalışan itfaiyecilerin görüntülerini yayınladı.
