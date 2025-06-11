Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle: Aylık 5 binden fazla İHA üretiyor /11 Haziran 2025 11:49

Rusya'dan savaşın seyrini değiştirecek hamle: Aylık 5 binden fazla İHA üretiyor

Rusya'nın ayda 5 binden fazla uzun menzilli insansız hava aracı (İHA) ürettiği iddia edildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna Askeri İstihbaratı (GUR) tarafından yapılan açıklamalar, Rus ordusunun rekor İHA üretim seviyesine ulaştığını gösteriyor.

GUR verilerine göre, bu İHAların 2 bin 700'ü saldırı amaçlı kullanılırken, geri kalanı ise "taktik drone" olarak sınıflandırılıyor.

Ukrayna istihbaratının paylaştığı bilgilere göre, Rusya'nın İHA üretim kapasitesi son aylarda hızla arttı. 2024 yazına kıyasla üretimde beş katlık bir büyüme kaydedildiği belirtiliyor. Bu artışın, Rusya'nın savunma sanayii alanındaki yoğun çalışmalarının bir sonucu olduğu ifade ediliyor.

Savaşın Seyrini Etkileyebilir

Askeri uzmanlar, bu kadar yüksek sayıda İHA üretiminin, Rusya-Ukrayna savaşının dinamiklerini değiştirebileceğini öne sürüyor. Özellikle uzun menzilli saldırı drone'larının, cephe gerisindeki kritik altyapı ve askeri hedeflere yönelik operasyonlarda etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Ukrayna yetkilileri, Rusya'nın artan drone kapasitesine karşı kendi savunma sistemlerini de güçlendirme çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Son dönemde Batılı müttefiklerden alınan hava savunma sistemlerinin, İHA tehdidine karşı kullanılması planlanıyor.

Açıklamada dikkat çeken bir diğer nokta ise Rusya'nın ürettiği "taktik drone'lar." Bu İHAların, Ukrayna hava savunma sistemlerini şaşırtmak ve asıl saldırı drone'larının hedeflere ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığı tahmin ediliyor.

Savaşın giderek teknolojik bir mücadeleye dönüşmesiyle birlikte, her iki tarafın da drone ve elektronik harp sistemlerine yaptığı yatırımlar artıyor. Rusya'nın son aylardaki üretim artışı, bu alandaki rekabetin daha da şiddetleneceğine işaret ediyor.
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