Rusya'dan silahlara rekor harcama: 149 milyar dolara çıktı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayımlanan 2024 raporuna göre, küresel askeri harcamalar rekor kırarak 2,718 trilyon dolara ulaştı.





Rusya Üçüncü Sırada Yer Aldı

Bold'da yer alan rapora göre Ukrayna’da yıllardır süren savaş Rusya’nın savunma harcamalarının artmasına yol açtı. ABD ve Çin’in ardından Rusya, küresel askeri harcamalarda yüzde 5,5’lik payla üçüncü sırada yer aldı. Rusya’nın askeri harcamaları 2024 yılında yüzde 38 oranında artarak 149 milyar dolara yükseldi.





Gerçek Rakamlar Daha Yüksek Olabilir

Analistler, Ukrayna’daki çatışmaların etkisiyle savunma bütçesinin şeffaflığının azaldığına ve gerçek harcamaların açıklanan rakamların da üzerinde olabileceğine dikkat çekiyor.





Artan Bütçe Savunma Sanayiine Ayrıldı

SIPRI verilerine göre, artan bütçe büyük ölçüde silah tedariki ve savunma sanayii üreticilerinin sübvanse edilmesine ayrıldı. Ayrıca, asker maaşlarına yönelik harcamalar 2024 yılı sonunda 9,4 milyar dolara ulaştı. Özellikle Rostec gibi devlet destekli şirketler aracılığıyla Rus savunma sanayii önemli bir atılım gerçekleştirdi.





Moskova Küresel Silah Pazarındaki Etkisini Artırdı

Bu gelişmeler, Moskova’nın hem iç güvenliğini güçlendirmesine hem de küresel silah pazarındaki etkisini artırmasına olanak sağladı.





ABD, 997 milyar dolarla dünya savunma harcamalarının yüzde 37’sini karşılarken, Çin 314 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.

ABD’nin Çin ve Rusya’yı sınırlamaya yönelik savunma stratejilerine rağmen, Rusya’nın askeri harcamalarını hızla artırması ve savunma sanayisine yaptığı yatırımlar, ülkenin küresel dengelerde etkin bir askeri güç olarak konumunu güçlendirdi.





Modernleşme Süreci Devam Ediyor

SIPRI uzmanları, Rusya’nın savaş koşullarına rağmen ekonomik ve askeri kapasitesini korumayı başardığını ve modernleşme sürecine devam ettiğini vurguluyor.





Ancak Rusya’nın askeri harcamalarındaki hızlı artış, onu sadece bölgesel bir aktör değil, uluslararası askeri dengeyi doğrudan etkileyen temel bir güç haline getirdi. SIPRI’ye göre, 2024 yılında NATO ülkelerinin savunma harcamalarındaki artışa rağmen, Rusya’nın askeri gücünü pekiştirme çabaları küresel rekabeti daha da keskinleştirdi.