Rusya'dan soğuk hava dalgası iniyor! 10 derece birden soğuyacak

Pazar gününden itibaren etkili olacak soğuk hava dalgası, ülke genelinde hissedilecek. Sıcaklıklar 9 dereceye kadar düşerken, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hissedilen sıcaklık 10 derece civarında olacak. Peki bu soğuk hava dalgası kaç gün sürecek, en fazla hangi bölgelerde etkisini gösterecek?





NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan’ın yaptığı açıklamaya göre, pazar günü kuzey ve güneydoğu bölgelerinde sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak. Soğuk hava, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Çalışkan, "İstanbul, Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde kuvvetli poyraz esecek. İstanbul ve Marmara'da sıcaklık 9-10 dereceye kadar düşecek. İzmir'de ise sıcaklık 16 dereceye gerileyecek. Ankara’da 14-15 derece dolaylarında seyredecek," dedi.Çalışkan, Karadeniz Bölgesi’nde yağışlı havanın etkili olacağını ve bin 300 rakımın üzerindeki bölgelerde kar beklendiğini belirtti. Çiftçilerin uzun süredir beklediği yağışlar Karadeniz ve Artvin çevresine pazar ve salı günü ulaşacak. Ayrıca açık havalar nedeniyle akşamları ve geceleri soğuk bir hava bekleniyor. Meteoroloji ise soğuk havanın pazar gününden itibaren dört gün boyunca etkisini sürdüreceğini açıkladı.Marmara Bölgesi'nde rüzgarın hafiflemesiyle pus etkisini artıracak, Kocaeli’de sıcaklık 18 derece, Balıkesir’de 21 derece olacak. Pazar günü kuvvetli poyrazla hava daha da soğuyacak.İç Anadolu’da sabah saatlerinde pus bekleniyor. Öğlen saatlerinde güneş yüzünü gösterecek, sıcaklık 19-21 derece arasında seyredecek. Pazar günü ise daha soğuk ve rüzgarlı bir hava hakim olacak.Ege Bölgesi hafta sonuna sıcak giriyor, ancak pazar günü sıcaklık düşecek. Cumartesi rüzgarlar hafif eserken, Manisa 26, Muğla 24, Afyonkarahisar 20 ve Bodrum 26 derece olacak. Pazar günü rüzgarlı bir hava bekleniyor.Akdeniz’de Adana'da sıcaklık 30 dereceye çıkarken, Kahramanmaraş 25 ve Hatay 26 derece olacak. Bölgeye bulutlanma hakim olurken, pazar günü kısa süreli yağışlar etkili olacak.Karadeniz Bölgesi’nde Bolu 20, Zonguldak 17, Samsun 22 ve Trabzon 19 derece olarak öngörülüyor. Pazar günü ise yağışlı ve soğuk bir hava bölgeyi etkileyecek.Doğu Anadolu Bölgesi güneşli bir hafta sonu geçirecek, Erzurum’da sıcaklık 15, Malatya’da 20 derece civarında olacak. Güneydoğu'da sıcaklık 22-23 derecelerde seyrederken, pazar günü bulutlanma ve yerel yağışlar başlayacak.