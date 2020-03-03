Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan sosyal medyada Osmanlı-Rus savaşı göndermesi /03 Mart 2020 22:13

Rusya'dan sosyal medyada Osmanlı-Rus savaşı göndermesi

Türkiye'nin İdlib'de zaman zaman karşı karşıya geldiği ve Suriye politikası konusunda sürtüşmeler yaşanan Rusya'dan sosyal medyada Osmanlı-Rus savaşıan gönderme yapan bir paylaşım geldi.

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter adresi üzerinden Osmanlı ile Rusya arasında miladi 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen 93 Harbi'nin sonunda imzalanan Ayastefanos Anlaşması'nı paylaştı.

Bakanlık paylaşımında, 3 Mart 1878'de imzalanan anlaşmanın tarihini Bulgaristan'ın Ulusal Kurtuluş Günü olarak milli bayram ilân ettiğini hatırlattı. Bu anlaşmayla birlikte, Bulgaristan bağımsızlığını kazanmış ve Rusya Balkanlar'da hâkim güç hâline gelmişti.

İşte o paylaşım:

"1877-1878'de Bulgaristan'da acımasız bir Rus-Türk savaşı meydana geldi. Bulgaristan bu günü ulusal bayram olarak ilan etmiş, Ulusal Bağımsızlık Günü olarak Osmanlı'nın hükümlüğünden çıkılan San Stefano Antlaşması'nın imzalandığı gün seçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


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