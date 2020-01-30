Rusya'dan 'Suriyeli Kürtler birleşsin' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriyeli Kürtlerle Beşar Esad yönetimi arasında Türkiye’nin son harekâtının ardından başlayan diyaloğun çıkmaza girdiği bir dönemde Erbil’e gitti. Burada Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) temsilcileriyle biraraya gelen Rus yetkili, Suriyeli Kürtlere ‘birleşme çağrısı’ yaptı.







‘KÜRT MUHALEFETİ GERÇEKÇİ OLMALI’





Bogdanov, “Kürt muhalefetinin, diğer taraflarla ciddi ve sorumlu bir diyaloğun temelinin oluşması için birbirine bağlı, birleşik ve gerçekçi olması gerektiğini hep söylüyoruz” dedi. Rus yetkili, “Suriye halkının, Araplar, Kürtler, bütün etnik ve dini gruplar olarak Suriye toplumunun bütün unsurlarının barış ve hoşgörü içinde, normal koşullarda birlikte yaşamasını umuyoruz” diye konuştu.





‘HERKESE UYGUN OLAN HER ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYORUZ’





Bogdanov ‘Rusya’nın Suriyelilere baskı yapmadığını, Suriye halkının dostu olarak sadece önerilerde bulunduğunu’ söyleyip, “Çıkarlar dengesine ve karşılıklı anlayışa dayalı, herkesin pozisyonuna uygun olan her çözümü ve her öneriyi destekliyoruz” dedi. Bogdanov Erbil ziyaretinde, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin eski ve yeni başkanları Mesud Barzani ve Neçirvan Barzani ile de biraraya geldi.