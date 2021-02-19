Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan sürpriz Reina saldırısı açıklaması: Saldırganların mali izlerini tespit ettik /19 Şubat 2021 17:21

Rusya'dan sürpriz Reina saldırısı açıklaması: Saldırganların mali izlerini tespit ettik

Rusya Devlet Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring) Direktörü Yuriy Çihançin, 1 Ocak 2017 gecesi Reina'da 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıda dahli olan teröristlerin mali izlerini tespit etmeyi başardıklarını söyledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapan Çihançin, Reina saldırısının soruşturmasıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Çihançin, "Belirli soruşturmalar, uluslararası terör örgütlerinin hücreleri hakkında ortak çalışma yürütüyoruz. Rusya İçişleri Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Türk meslektaşlarımızla 2017 yılında İstanbul'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin mali izlerini de bulmayı başardık. Bizim de katılımımızla hem orada hem de burada soruşturma yürütülüyor" dedi.

1 Ocak 2017'de yılbaşı gecesi düzenlenen Reina saldırısında yabancı uyruklu vatandaşların da bulunduğu 39 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 70 kişi yaralanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti. 
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