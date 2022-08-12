Rusya'dan sürpriz TL kararı: 'Varlık Fonu TL bulundurabilir'

Rusya, Batılı devletlerin yaptırımları nedeniyle doğrudan dolar veya euro satın alamadığı için Türkiye, Çin ve Hindistan gibi “dost” ülkelerin para birimlerini satın alarak Ulusal Varlık Fonu’nda (NWF) tutmayı planlıyor.







Reuters’ın aktardığına göre, Rusya Merkez Bankası 2023-2025 yıllarına ilişkin para politikası raporunda, “Rusya Maliye Bakanlığı, NWF’de dost ülkelerin para birimlerini (Türk lirası, yuan, rupi) bulundurma/harcama için bütçe kuralı mekanizmasına yönelik operasyonel bir mekanizmayı uygulama olasılığı üzerinde çalışıyor” ifadelerine yer verdi.





DOĞALGAZIN BİR KISMI RUBLE İLE ÖDENECEK

5 Ağustos’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi’de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya doğalgaz ödemelerinin bir kısmının Rus para birimi ruble ile yapılacağını açıklamış, iki ülke arasındaki ticarette yerel para kullanımını artırmak istediklerini belirtmişti.





Rusya ayrıca, yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle sorun yaşayan Türkiye’ye Akkuyu yatırımı için son haftalarda yüklü miktarda para göndermişti.