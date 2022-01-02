Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Tacikistan'a gönderildi /02 Ocak 2022 18:24

Rusya'dan Tacikistan'a gönderildi

Rusya yönetiminin geçen yıl 50'den fazla yeni ve modernize edilmiş askeri araç ve özel teçhizatın Tacikistan'a gönderilmesine karar verdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Tacikistan'da yer alan en büyük yurtdışı üssüne geçen yıl 50'den fazla yeni ve modernize edilmiş askeri araç ve özel teçhizatın gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya’nın 2021'de Tacikistan’daki 201. Askeri Üssü’ne, aralarında modernize edilmiş, geliştirilmiş manevra kabiliyeti ve mürettebat korumasına sahip T-72B3M tanklarının ve BMP-2M zırhlı piyade araçlarının bulunduğu 50'den fazla yeni ve modernize edilmiş askeri araç ve özel teçhizatın gönderildiği belirtildi.

Açıklamaya göre üsse ayrıca sahadaki silahların ve askeri araçların teknik bakımı ve onarımı için atölyelerin yanı sıra AK-12 otomatik tüfekleri, Verba taşınabilir uçaksavar füze sistemleri, ASVK-M büyük kalibre keskin nişancı tüfekleri, 12.7 mm’lik NSV ‘Utes’ makineli tüfekleri, Kornet tanksavar füze sistemleri gönderildi.

Açıklamada, “Topçu birlikleri, düşmana ait silahların mevzilerini keşfetmek, top mermilerinin yörüngelerini hesaplamak, dost silahların atış noktalarını revize etmek için tasarlanmış Aistenok taşınabilir keşif ve atış kontrol radar sistemi ile güçlendirildi” ifadeleri yer aldı.

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