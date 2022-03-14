Rusya'dan tahıl ihracatına yasak hazırlığı

Rusya'da tahıl ihracatını 3 ay süreyle yasaklamak için kararname hazırlandığı bildirildi.





Interfaks'ın haberine göre Rusya Tarım Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte Rusya'dan buğday ve meslin, çavdar, arpa ve mısır ihracatının 15 Mart-30 Haziran tarihleri arasında yasaklanması için bir kararname taslağı hazırladı.





RIA Novosti'nin haberine göre Rusya Başbakan Yardımcısı Viktorya Abramçenko, tahıl ihracatını 30 Haziran'a kadar yasaklama projesini desteklediğini, ihracata lisans kotası dahilinde izin verileceğini söyledi.