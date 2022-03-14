Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan tahıl ihracatına yasak hazırlığı /14 Mart 2022 19:23

Rusya'dan tahıl ihracatına yasak hazırlığı

Rusya Tarım Bakanlığı ülkeden buğday, meslin, çavdar, arpa ve mısır ihracatının 15 Mart'tan itibaren 3 ay süreyle yasaklanması için kararname taslağı hazırladı

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Rusya'da tahıl ihracatını 3 ay süreyle yasaklamak için kararname hazırlandığı bildirildi.

Interfaks'ın haberine göre Rusya Tarım Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte Rusya'dan buğday ve meslin, çavdar, arpa ve mısır ihracatının 15 Mart-30 Haziran tarihleri arasında yasaklanması için bir kararname taslağı hazırladı.

RIA Novosti'nin haberine göre Rusya Başbakan Yardımcısı Viktorya Abramçenko, tahıl ihracatını 30 Haziran'a kadar yasaklama projesini desteklediğini, ihracata lisans kotası dahilinde izin verileceğini söyledi.
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