Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan tarihi İsrail teklifi /21 Haziran 2025 22:26

Rusya'dan tarihi İsrail teklifi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail ile İran arasındaki gerilimin sona ermesine ilişkin önemli bir çağrıda bulundu.

SHABER3.COM

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail ile İran arasındaki gerilimin küresel bir çatışmaya dönüşme tehlikesi taşıdığını söyledi. Medvedev, çatışmaların sona ermesi için "İsrail'in de İran ile birlikte kendi nükleer programından vazgeçmesi gerekiyor." dedi

Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çoğu Amerikalının, Ukrayna'nın yerini bilmediğini vurgulayan Medvedev, şunları kaydetti:

- Başkalarının çatışmaları için para harcamak istemeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibi, şu anda çok gergin. Çünkü burada durum farklı, çok sevdikleri İsrail söz konusu. Şimdi en sevdikleri zeki çocuklarıyla uğraşsınlar. Tek bir bariz tehlike var, Orta Doğu çatışmasının Trump'ın sürekli bahsettiği küresel bir çatışmaya dönüşmesi.

ABD, İsrail ve İran'ın "gayretle" dua etmeleri gerektiğini savunan Medvedev, "İsrail'in de İran ile birlikte kendi nükleer programından vazgeçmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
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