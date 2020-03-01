Rusya'dan tehdit gibi açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeybatısında İdlib’de hava sahasını kapatıldığına işaret ederek, bu bölgede Türkiye'ye ait taarruz uçaklarının güvenliğini garanti edemeyeceklerini bildirdi.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, “Suriye hükümeti, İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasındaki durumun aniden kötüleşmesi bağlamında, bu hava sahasının kapatıldığını duyurmak zorunda kaldı.” dedi.
"GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU DEĞİLİZ"
Juravlyov, “Bu şartlarda Rusya’nın Suriye’deki ordu grubu komutanlığı, Türkiye'ye ait savaş uçaklarının Suriye semalarındaki uçuşlarının güvenliğini garanti edemez.” ifadelerini kullandı.