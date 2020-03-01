Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan tehdit gibi açıklama /01 Mart 2020 23:24

Rusya'dan tehdit gibi açıklama

Şam yönetiminin Suriye'nin kuzeybatısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolündeki İdlib’de hava sahasını kapatmasının akabinde Rusya Savunma Bakanlığı tehditkâr bir açıklama yaptı.

İşte o görüntüler...

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeybatısında İdlib’de hava sahasını kapatıldığına işaret ederek, bu bölgede Türkiye'ye ait taarruz uçaklarının güvenliğini garanti edemeyeceklerini bildirdi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, “Suriye hükümeti, İdlib bölgesi üzerindeki hava sahasındaki durumun aniden kötüleşmesi bağlamında, bu hava sahasının kapatıldığını duyurmak zorunda kaldı.” dedi.

"GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU DEĞİLİZ"

Juravlyov, “Bu şartlarda Rusya’nın Suriye’deki ordu grubu komutanlığı, Türkiye'ye ait savaş uçaklarının Suriye semalarındaki uçuşlarının güvenliğini garanti edemez.” ifadelerini kullandı.
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