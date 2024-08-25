Rusya'dan Telegram'ın tutuklanan kurucusu Durov'a eleştiri: Büyük hata yaptı

RUSYA, DUROV'A KONSOLOSLUK ERİŞİMİ TALEP ETTİ

Rusya'nın Fransa'daki büyükelçiliği, Rus asıllı milyarder Pavel Durov'a konsolosluk erişimi talep etti ve haklarının korunmasını istedi.

"KOLLUK KUVVETLERİYLE İŞBİRLİĞİ YOKSA TEHLİKEDESİN"

ELON MUSK’TAN “ÖZGÜRLÜK” ÇAĞRISI

Durov’un Fransa’daki gözaltısına Elon Musk’tan tepki geldi. Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk, Durov’un gözaltısını Avrupa’daki özgürlüklerin tehdit altında olduğu bir dönemi işaret ettiğini belirtti. Musk, Durov’un gözaltısına ilişkin haberleri sosyal medya üzerinden paylaşarak, Avrupa’daki sansür uygulamalarına dikkat çekti. Musk, gözaltını “özgürlük” açısından bir tehdit olarak değerlendirirken, Avrupa’daki ifade özgürlüğüne yönelik artan kısıtlamaları eleştirdi.

PAVEL DUROV KİMDİR?

Telegram'ın Rus-Fransız kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Paris’in Bourget havaalanında Cumartesi akşamı gözaltına alındı. TF1 TV ve BFM TV, isimsiz kaynaklara dayanarak, Durov’un Fransa’da bir tutuklama kararı ile karşı karşıya olduğunu ve bunun bir ön soruşturmanın parçası olarak gerçekleştiğini bildirdi.Soruşturmanın, Telegram'da yetersiz moderasyon nedeniyle suç faaliyetlerinin devam etmesine izin verdiğini öne sürdüğü belirtildi. Durov'un Pazar günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.Rus devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, büyükelçilik Fransa'nın şu ana kadar Durov'un durumu hakkında "katılımda bulunmaktan kaçındığını" belirtti. Büyükelçilik, Rus diplomatlardan oluşan bir ekibin Durov'un avukatıyla iletişim halinde olduğunu açıkladı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Pavel Durov’un gözaltına alınmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Medvedev, Durov’un Rusya’yı terk etmesinin ve yurtdışında güvenli bir yaşam sürme umudunun bir hata olduğunu belirtti. Medvedev, birkaç yıl önce Durov ile yaptığı bir görüşmeyi hatırlatarak, “Eğer kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmak istemiyorsan, herhangi bir ülkede sorun yaşarsın” dediğini belirtti.Medvedev, Durov’un “mükemmel bir dünya insanı” olmak istediğini ve “ana vatanı olmadan harika bir yaşam sürmek istediğini” ifade etti.Ancak Medvedev, “Hesaplama hatası yaptı. Artık tüm ortak düşmanlarımız için o bir Rus – ve bu nedenle öngörülemez ve tehlikeli” şeklinde konuştu. Medvedev, Durov’a “vatan seçme şansının olmadığını” hatırlatarak, “Sonunda vatanını seçemezsin” dedi.Musk, “POV: Avrupa'da 2030 yılında bir meme’i beğendiğiniz için idam ediliyorsunuz” ifadelerini kullanarak, Avrupa’daki ifade özgürlüğü konusundaki endişelerini dile getirdi.Telegram, yaklaşık bir milyar kullanıcısıyla özellikle Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'nde büyük bir etkiye sahip. Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok ve WeChat gibi sosyal medya platformları arasında önemli bir konumda bulunuyor. Durov, 2013 yılında Telegram'ı kardeşiyle birlikte kurdu ve 2014'te Rusya'dan ayrıldı. Rus hükümetinin taleplerini reddettiği için VKontakte sosyal medya platformunu sattı.Pavel Durov, 39 yaşında bir milyarder ve Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu ve CEO'sudur. Telegram, ücretsiz bir platform olup, Facebook'un WhatsApp, Instagram, TikTok ve WeChat gibi sosyal medya platformlarıyla rekabet etmektedir. Durov, 2014 yılında Rusya'dan ayrılarak şirketini Dubai'ye taşıdı ve 2021'de Fransız vatandaşlığına geçti.Forbes'a göre, Durov’un serveti 15.5 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Telegram, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta önemli bir bilgi kaynağı olarak kullanılmakta ve hem Moskova hem de Kiev yetkilileri tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.