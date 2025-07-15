Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Trump'ın yaptırım tehdidine cevap: 'Umursamadık!' /15 Temmuz 2025 11:37

Rusya'dan Trump'ın yaptırım tehdidine cevap: 'Umursamadık!'

ABD Başkanı Trump, Ukrayna ile anlaşma sağlanamaması durumunda Rusya’ya yönelik tarifeleri yüzde 100 artıracağını duyurmuştu. Rusya cephesinden, “Trump, Kremlin'e seyirlik bir ültimatom verdi. Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Rusya umursamadı.” yanıtı geldi.

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik sert açıklamalarına tepki gösterdi. Medvedev, Trump’ın Kremlin’e “seyirlik bir ültimatom” verdiğini savunarak, Avrupa'nın hayal kırıklığı yaşadığını, Rusya'nın ise bu tehdidi umursamadığını belirtti.

'ÜLTİMATOMU UMURSAMADIK'
Medvedev, yazılı açıklamasında Trump’ın, Ukrayna ile bir anlaşma sağlanamaması halinde Rusya’ya yönelik gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağı yönündeki tehdidine yanıt verdi. “Trump, Kremlin'e seyirlik bir ültimatom verdi. Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Rusya umursamadı.” ifadelerini kullanan Medvedev, bu çıkışı küçümseyici bir dille değerlendirdi.

TRUMP SÜRE VERMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 50 gün içinde Ukrayna ile bir barış anlaşması sağlanamaması durumunda Rusya’ya uygulanan gümrük vergilerini iki katına çıkaracağını ve Ukrayna’ya yeni Patriot hava savunma sistemleri göndereceğini duyurmuştu. Trump, "Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde Ukrayna’yla anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız" ifadelerini kullanmıştı.
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