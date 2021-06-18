Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Türkiye açıklaması /18 Haziran 2021 19:20

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya ile Türkiye arasında koronavirüs gerekçesiyle bir turizm problemi yaşanıyor. Rusya, uzun süredir Türkiye'ye uçuşları yasaklarken henüz geri dönüş için bir tarih açıklamış değil.

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Moskova, uçuşların yeniden başlatılması için geçtiğimiz günlerde güvenli turizm uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye heyet göndermişti.ABD medyasından Forbes'a konuşan Rus kaynaklar, Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kısıtlamasının 1 Temmuz itibariyle kalkabileceğini belirtti.

Forbes’ın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Covid-19’la mücadele merkezinin 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi.

İlgili departmanlardan kaynakların Forbes'a verdiği demeçte, seçeneğin değerlendirildiğini ve en büyük havayollarından birindeki bir kaynağın durumu doğruladığını söyledi.

Forbes'in iki kaynağının ifadelerinde, henüz nihai bir karar olmadığı bildirilirken ancak Rusya için popüler bir tatil bölgesi olan Türkiye’nin seyahat kısıtlaması altında olmasının Rusya’daki plajlarda yoğunluğu artırdığı ve bu durumun da koronavirüs vakalarını yükselttiğinin altı çizildi.

İlgili departmanlardan kaynak, “Ülkedeki insidansta (100 binde vaka sayısı) keskin bir sıçrama göz önüne alındığında, koronavirüs vaka sayısının istikrarlı bir şekilde düştüğü Türkiye ile uçuşları açmak şimdi daha güvenli görünüyor” dedi.Kaynak, ilk olarak haftada yedi uçuş seferinin açılabileceğinin altını çizdi.
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