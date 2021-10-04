Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye açıklaması /04 Ekim 2021 17:03

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Yaptığımız anlaşmanın tamamıyla uygulanmasında ısrarcı olacağız

SHABER3.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’yle İdlib’e ilişkin yaptıkları anlaşmanın tamamen uygulanması konusunda ısrarcı olacaklarını belirtti. Söz konusu anlaşma, Türkiye’nin, İdlib’deki teröristler ile muhalif grupları birbirinden ayırmasını içeriyor.

Sputnik'in aktardığına göre; Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Sami Şükrü ile başkent Moskova’da gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda, “İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, terörist tehdidi devam ediyor, hatta artıyor” dedi.

Suriye’nin İdlib böglesinde varlığını koruyan terörist grupların bulundukları alandan Suriye ordusuna karşı saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Lavrov, “Dahası, Rus güçlerine karşı saldırı girişimlerinde bulunuyorlar” diye ekledi.
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