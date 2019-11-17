Rusya'dan Türkiye için yeni S-400 açıklaması

Rusya’nın askeri yetkilisi, Türkiye’nin aldığı S-400 sistemlerinin en geç 2020 baharında kullanıma hazır olacağını söyledi.



Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Hizmeti Direktörü Dmitri Şugaev, S-400 füze savunma sistemlerinin, en geç 2020 baharında Türk ordusu tarafından işletilecek duruma geleceğini söyledi. Türk uzmanlarının eğitimi ise 2019 yılının sonunda tamamlanacak.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Dubai'deki bir sergide düzenlenen basın toplantısında konuşan Şugayev, "Türkiye için S-400 sözleşmesi normal olarak gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar Türk uzmanların eğitimini tamamlayacağız. İlkbaharda sistem çatışma görevine uygun olacak. Her şey plana uygun gidiyor" diye konuştu.





Şugayev, Rusya'nın 5. nesil bir savaş uçağı geliştirmede Türkiye'ye teknik yardım sağlanacağını da belirterek, "[Rusya] Türk ortaklarımıza bu [askeri-teknik] alanda farklı sistemler geliştirme konusunda teklif verecek çok şey sunuyor. Ayrıca çok fazla deneyime sahipler. Önemli ölçüde yardımcı olabiliriz" dedi.





Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde krize neden olan en son Rus S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatları Temmuz ayı ortalarında başladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a göre, S-400'lerin Nisan 2020’de tamamen faaliyete geçmesi planlanırken, Washington, Türkiye’den anlaşmayı terk etmesini talep etmişti.





Türkiye’ye, CAATSA (Yaptırımlar ile Amerika'nın Düşmanlarına Karşı Mücadele Kanunu) uyarınca yaptırımlar uygulanmaya devam ediliyor.

