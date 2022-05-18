Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Türkiye ile ilgili 'yaptırım' açıklaması /18 Mayıs 2022 22:23

Rusya'dan Türkiye ile ilgili 'yaptırım' açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Türkiye'ye tahıl ürünleri ihracatını engellemediğini söyledi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Pavel Lisitsyn imzası taşıyan habere göre Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların Türkiye'ye tahıl ürünleri ihracatını engellemediğini söyledi.

Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı Novak, Türk tarafının eş başkanı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Novak, "Yaptırımlar, Rusya'dan Türkiye'ye buğday ihracatını engellemiyor. Konu, hacimlerle ilgili. Tarım Bakanlığımız, Türkiye Tarım Bakanlığı ile temas halinde ve hacim konusu sorunlu bir konu olarak gündeme gelmedi" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan en fazla buğday alan ülkeler arasında bulunduğunu anımsatan Novak, Moskova'nın Türk tarafına buğday tedarikini kesmeyi planlamadığını kaydetti.

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