Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni domates kotası kararı /25 Şubat 2020 22:55

Rusya'dan Türkiye ile ilgili yeni domates kotası kararı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotasının miktarının 150 bin tondan 200 bin tona çıkarıldığını duyurdu.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotasının miktarının 150 bin tondan 200 bin tona çıkarıldığını duyurdu.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımızın bugüne kadar yaptığı yoğun girişimler sonucunda Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun. Ticaret Bakanlığı olarak yaş meyve sebze başta olmak üzere tarım ürünlerimiz için yeni pazarlara girişimizi kolaylaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından da onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 200 bin tona çıkarıldı.

Rus uçağının düşürülmesiyle kota gelmişti

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler 2015'te Rus uçağının düşürülmesiyle gerilmiş, Rusya Türkiye'ye ithalat kotaları uygulamaya başlamıştı.

Sonrasında sebzelere uygulanan ithalat yasağı Kasım 2017'de kaldırıldı ama kota uygulanmaya devam etti.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan, Rusya'yla olan 150 bin ton domates ihracat kotasının 28 Ocak akşamı itibarıyla dolduğunu söylemişti.
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