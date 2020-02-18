Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Türkiye ile 'ortak devriye' açıklaması /18 Şubat 2020 19:42

Rusya'dan Türkiye ile 'ortak devriye' açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye ile ortak devriyelerin yeniden başladığını duyurdu. Moskova'daki İdlib görüşmeleriyle eş zamanlı yapılan açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

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Türkiye ile Rusya’nın Moskova’daki kritik İdlib görüşmelerinin ardından kamuoyuna açıklama yapılmazken, iki ülkenin Suriye’nin kuzeydoğusunda iki haftadır geçrkleştirilmeyen ortak devriyeye yeniden başladığı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, planlanan son devriyenin yapıldığı bilgisi verildi. Açıklamada daha fazla ayrıntı yer almadı.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki harekâtının ardından bölgede Rusya’yla başladığı ortak devriyelere iki haftadır katılmadığı belirtiliyordu. İdlib’deki gerilimle eş zamanlı yaşanan bu gelişme sırasında Rusya’dan yapılan açıklamalarda, Türkiye’nin Haseke’de planlanan devriye katılmadığı, Rus askerlerinin bu görevi yalnız gerçekleştirdiği bilgisi verilmişti. Türkiye’den bir güvenlik kaynağıysa TSK’nin devriyeye katılmamasına kötü hava koşullarını gerekçe göstermişti.
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