Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye ve Suriye açıklaması: Bir araya getirebiliriz /19 Eylül 2022 17:44

Rusya'dan Türkiye ve Suriye açıklaması: Bir araya getirebiliriz

Şam-Ankara ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "İstemeleri halinde (tarafları Moskova’da) kabul etmeye tabii ki her zaman hazırız" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi düşüncesini desteklediklerini ve gerekmesi halinde bu görüşme için platform sağlayabileceklerini belirtti.

'TARAFLARI TEŞVİK EDİYORUZ'
Bogdanov, Suriye ve Türkiye dışişleri bakanlarının bir araya gelmeleri olasılığına ilişkin bir soruya, “Tabii ki böyle bir görüşmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Burada temasların yeniden sağlanmasından bahsediyoruz. Şimdilik bu temaslar sadece savunma bakanlıkları ve istihbarat servisleri üstünden kuruldu. Söz konusu temasları destekliyoruz ve bir araya gelmeleri ve belirli pozisyonlarda ortak paydalar bulmaları için tarafları teşvik ediyoruz” yanıtını verdi. 

'YARDIMIMIZI SUNMAYA HER DAİM HAZIRIZ'
Sputnik'in aktardığına göre, ‘bölgedeki diğer ülkeler için olduğu gibi Ankara ve Şam arasındaki devletlerarası ilişkilerin de normalleşmesini desteklediğini’ kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, “İstemeleri halinde (tarafları Moskova’da) kabul etmeye tabii ki her zaman hazırız. Şimdiye dek farklı düzey ve formatlarda pek çok görüşme düzenledik. Yardımımızı sunmaya her daim hazırız” ifadelerini kullandı.
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