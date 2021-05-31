Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye’ye uçuş yasağını uzatma kararı /31 Mayıs 2021 23:01

Rusya'dan Türkiye’ye uçuş yasağını uzatma kararı

Yüksek koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye'ye yönelik uçuş yasağı kararı alan Rusya, turizme darbe vuran uçuş yasağı kararını uzattı.

SHABER3.COM

Rusya, Türkiye’ye uçuş yasağını uzattı. Rusya uzmanı Kerim Has, Twitter hesabından Rus medyasında Türkiye’ye yönelik uçuşa yasak kararının uzatıldığına dair haberi duyurdu.

Türkrus’un haberine göre Rusya, 15 Nisan-1 Haziran dönemi için ilan ettiği Türkiye'ye charter uçuş yasağını uzatma kararı aldı.TASS'a konuşan bir yetkili, "Sınırlamaların uzatılmasına dair karar alındı" dedi.

Yasağın hangi tarihe uzatıldığı henüz belli değil.Resmi bir açıklama da henüz yapılmadı. Bunun üzerine büyük tur operatörleri Rusya'da Türkiye turu satışlarının 15 Haziran'a kadar durdurdukları bildirildi.

Forbes dergisinin Rusça versiyonu, kendi kaynaklarına dayanarak uzatma kararının 21 Haziran ya da 1 Temmuz'a kadar geçerli olabileceğini yazdı.Rusya, koronavirüs vakalarının artışı gerekçesiyle 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar Türkiye’ye uçuşları kısıtlama kararı almıştı.

Türkiye'yi 2020 yılında yaklaşık iki milyon Rus turistin ziyaret ettiği açıklanmıştı
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'dan Türkiye’ye uçuş yasağını uzatma kararı Sonraki Haber >>

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

AKP’lilere öyle bir şey söyledi ki !

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

CNN muhabirinin böcek tepkisi viral oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

'Ak Türkçe' cevabı olay oldu

Belediye personelinden skandal video

Belediye personelinden skandal video

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap

Süleyman Soylu’dan bir soruya iki farklı cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:22:29