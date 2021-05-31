Rusya'dan Türkiye’ye uçuş yasağını uzatma kararı

Rusya, Türkiye’ye uçuş yasağını uzattı. Rusya uzmanı Kerim Has, Twitter hesabından Rus medyasında Türkiye’ye yönelik uçuşa yasak kararının uzatıldığına dair haberi duyurdu.







Türkrus’un haberine göre Rusya, 15 Nisan-1 Haziran dönemi için ilan ettiği Türkiye'ye charter uçuş yasağını uzatma kararı aldı.TASS'a konuşan bir yetkili, "Sınırlamaların uzatılmasına dair karar alındı" dedi.





Yasağın hangi tarihe uzatıldığı henüz belli değil.Resmi bir açıklama da henüz yapılmadı. Bunun üzerine büyük tur operatörleri Rusya'da Türkiye turu satışlarının 15 Haziran'a kadar durdurdukları bildirildi.





Forbes dergisinin Rusça versiyonu, kendi kaynaklarına dayanarak uzatma kararının 21 Haziran ya da 1 Temmuz'a kadar geçerli olabileceğini yazdı.Rusya, koronavirüs vakalarının artışı gerekçesiyle 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar Türkiye’ye uçuşları kısıtlama kararı almıştı.





Türkiye'yi 2020 yılında yaklaşık iki milyon Rus turistin ziyaret ettiği açıklanmıştı