Rusya'dan Türkiye'nin de katılacağı Kırım forumuna tepki

Rusya, Türkiye'nin de dışişleri bakanı düzeyinde katılacağı Kırım Platformu forumunu eleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna hükümetinin Kiev’de düzenleyeceği Kırım Platformu forumuna katılan ülkelerin pozisyonlarını 'not aldıklarını ve bundan gereken çıkarımları yaptıklarını' söyledi.







'KİEV'E GİDİP KIRIM MÜHİMMİŞ GİBİ DAVRANMANIN MANASI YOK'





Zaharova Gazeta.ru haber sitesine açıklamalarında, bir soru karşısında “Tabii ki Rusya (Kırım Platformu forumuna katılacak) bu ülkelerin pozisyonlarını görüp not ediyor ve bundan gereken çıkarımları yapıyor” dedi. “Kırım'ın neyle ve nasıl yaşadığını anlamak için oraya gidilmesi gerekmektedir” diye devam eden Zaharova, “Kırım ile hiçbir ilişkisi olmayan yerlere gidip Kırım konusu mühimmiş gibi davranmanın manası yoktur” vurgusunu yaptı.





ÇAVUŞOĞLU, KIRIM PLATFORMU İÇİN YARIN KİEV’E GİDİYOR





Kırım Platformu’na katılacak ülkelerden birisi de Türkiye. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun foruma katılmak üzere yarın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gideceği açıklandı.





Ukrayna hükümeti, Kırım Platformu forumunun ‘Kırım’ın Ukrayna’ya geri döndürülmesine yönelik uluslararası çabaların koordine edilmesi’ amacıyla düzenlendiğini belirtiyor.