Rusya'dan Türkiye'ye 20 tonluk iade

Sputnik’teki bilgilere göre, Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Bryansk bölgesinde 20 ton güveli domates tespit etti. Domatesler, Türkiye'ye iade edildi.







CANLI KURTÇUKLAR TESPİT EDİLDİ





Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den getirilen ve Rusya'nın Krasnodar bölgesine ulaştırılması planlanan 20 ton domatesin Bryansk bölgesinin Novozıbkov şehrinde bir depoda bulunduğu belirtildi.





Müfettişler domateste canlı kurtçuklar tespit etti. Laboratuvara gönderilen domateste yaprak galeri güvesi olduğu doğrulandı.Ajans, domatesin Türkiye'ye geri gönderildiğini bildirdi.