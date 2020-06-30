Rusya'dan Türkiye'ye: ABD'nin S-400'leri satın alma teklifini değerlendirmeyin

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ankara'nın ABD’li Senatör John Thune’un sunduğu Türkiye'nin elindeki S-400’leri satın alma teklifini değerlendirmemesini umduğunu, teklifin ilkesizce olduğunu ifade etti.
Sputnik Ajansı'nda yer alan habere göre Türkiye’nin S-400 satın almasındaki amacın kendi ulusal güvenliği ve egemenliğini sağlamak için hava sahasını denetlemek olduğunu belirten Slutskiy "Ankara yalandan faydalar uğruna bu amaçlarından vazgeçmeyecektir" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin 2021 Yılı Savunma Bütçesi Yetkilendirmesi için hazırlanan kanun tasarısına, ABD'nin Türkiye'den Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini almasına imkân tanıyacak bir madde eklenmesi talep edilmişti. Tasarıya ek yapılması Cumhuriyetçi Senatör John Thune tarafından teklif edilen maddeye göre Türkiye, NATO uyumlu olmayan sistem almayacağının garantisini verirse teslim edilmiş olan S-400 sistemini ABD satın alabilecek.