Rusya'dan Türkiye'ye: ABD'nin S-400'leri satın alma teklifini değerlendirmeyin

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ankara'nın ABD’li Senatör John Thune’un sunduğu Türkiye'nin elindeki S-400’leri satın alma teklifini değerlendirmemesini umduğunu, teklifin ilkesizce olduğunu ifade etti.





Sputnik Ajansı'nda yer alan habere göre Türkiye’nin S-400 satın almasındaki amacın kendi ulusal güvenliği ve egemenliğini sağlamak için hava sahasını denetlemek olduğunu belirten Slutskiy "Ankara yalandan faydalar uğruna bu amaçlarından vazgeçmeyecektir" diye konuştu.







NE OLMUŞTU?