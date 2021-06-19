Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye'ye 'Azerbaycan'da üs' uyarısı /19 Haziran 2021 18:10

Rusya'dan Türkiye'ye 'Azerbaycan'da üs' uyarısı

Rusya'dan Türkiye'yle ilgili kritik açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin Azerbaycan'da üs kurması halinde Rusya'nın adımlar atması gerebileceğini söyledi.

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Rusya, Türkiye’nin Azerbaycan’da kurma potansiyeli olan askeri üssüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Kremlin yönetimi, Türkiye’nin bu hamlesi nedeniyle Rusya’nın kendi güvenliğini ve çıkarlarını teminat altına almak için adımlar atmasının gerekebileceğini savundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, geçen yıl Azerbaycan ve Ermenistan’ın çatıştığı Güney Kafkasya’daki ortamı istikrarlaştırmak için Rusya’nın NATO üyesi Türkiye ile yakın iletişimde olduğunu ifade etti. Türkiye ve Azerbaycan bu hafta başında yaptıkları açıklamada askeri alandaki iş birliğini geliştireceklerini duyurmuşlardı.
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