Rusya'dan Türkiye'ye bir turizm darbesi daha

Rusya, Ukrayna desteğinden dolayı Türkiye’ye ilk faturayı turizm alanında kesmişti.İlk adım olarak Türkiye için önemli bir turizm kaynağı olan Rus turistlerin Türkiye’ye tüm uçuşları sonlandırıldı.







Hazirana kadar devam etmesi planlanan yasaklar için koronavirüs vakaları gerekçe gösterildi.Rusya’da şimdi de 1 Haziran’dan sonrası için Türkiye’ye yönelik tur satışları duracak.





Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 1 Haziran'dan sonraki dönem için Türkiye ve Tanzanya'ya tur satışı yapmamaları çağrısında bulundu. Rus yetkili, çağrının nedenini ise söz konusu ülkelerdeki “zor epidemiyolojik durum” olduğunu belirtti.





Rus Duması’nda Putin’in partisi Birleşik Rusya milletvekillerinden ve aynı zamanda Rusya’nın sağlık otoritelerinden (Rospotrebnadzor’un eski başkanı) bir isim olan Gennadiy Onişenko, Türkiye’ye uçuşların tüm yaz boyunca kapatılması gerektiğini söylemişti.