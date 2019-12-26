Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Türkiye'ye İdlib çağrısı /26 Aralık 2019 20:09

Rusya'dan Türkiye'ye İdlib çağrısı

Suriye hükümetinin cihatçı militanların kontrolündeki İdlib'in güneyindeki operasyonları sürerken, Rusya'dan Türkiye'ye bir çağrı var. Moskova, Soçi Mutabakatı'nda kendisiyle birlikte garantör olan Türkiye'ye bu anlaşmayı uygulama çağrısı yaptı. Dışişleri Sözcüsü Zaharova, "İdlib'deki terör yuvasının sonsuza dek varlığını sürdürmesi kabul edilemez" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Ankara’yı, İdlib’de gerilimi azaltma bölgesi kurulmasını ve ılımlı muhaliflerin militanlardan ayrılmasını öngören Soçi Mutabakatı’nı uygulamaya çağırdığını söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Mariya Zaharova, “İdlib’deki terör yuvasının sonsuza dek varlığını sürdürmesi kabul edilemez. Bu nedenle Rusya, 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı’nın tamamen uygulanmasına yönelik önlemlerin aktif şekilde hayata geçirilmesi çağrısı yapıyor” dedi.

Soçi Mutabakatı, İdlib’de bir çatışmasızlık bölgesi kurulmasını ve silahlı militanların ağır silahlarıyla bu bölgeden çekilmesini öngörüyordu. Türkiye militanların çekilmesi, Rusya da Suriye ordusunun operasyonlarını askıya alması için garantör olmuştu. Ancak Suriye-Rusya tarafı bu süreçte militanların çekilmediğini ve tüm vilayetin kontrolünü ele geçirdiğini vurgularken, son operasyonların da bu bölgenin dışındaki alanlarda yapıldığını belirtiyor.

Suriye Genelkurmay Başkanlığı, önceki gün İdlib’deki 40 kasabanın militanlardan temizlendiğini açıklamış ve sivillere militanların kontrolü altındaki bölgeleri terk etme çağrısı yapmıştı.
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