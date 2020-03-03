Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Türkiye'ye İdlib yalanlaması /03 Mart 2020 21:48

Rusya'dan Türkiye'ye İdlib yalanlaması

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye ve Batılı ülkelerin Rusya ve Suriye yönetimine yönelttiği İdlib'de milyonlarca kişilik sığınmacı akımı oluştuğuna dair eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye ve Batılı ülkelerin Rusya ve Suriye yönetimine yönelttiği İdlib'de milyonlarca kişilik sığınmacı akımı oluştuğuna dair eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Batılı ülkelerin Rusya ve Suriye yönetimine yönelttiği İdlib'de milyonlarca kişilik sığınmacı akımı oluştuğuna dair açıklamalarına yanıt verdi.

Sputnik'in aktardığına göre Juravlyov, "Türkiye, Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından Suriye ve Rusya yönetimlerine yöneltilen, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun kötüleşmesi sonucu milyonlarca kişilik sığınmacı akımı oluştuğuna ve insani kriz yaşandığına dair çok sayıdaki açıklama ve eleştiriler gerçeği yansıtmıyor" dedi.
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