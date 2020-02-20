Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye'ye Suriye suçlaması /20 Şubat 2020 18:07

Rusya'dan Türkiye'ye Suriye suçlaması

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türk ordusunun Suriye'deki teröristlere destek verdiğini belirtti. Açıklamada Ankara'ya teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurma çağrısı yapıldı.

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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türk ordusunun Suriye'deki teröristlere destek verdiğini belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada Ankara'ya teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurma çağrısı yapıldı.


Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye destekli militanların Türk ordusunun desteğiyle Kminas ve Neyrab bölgelerinde Suriye ordusunun savunmasını kırdığını duyurdu.

Merkez'den yapılan açıklamada "Bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin militanlara destek verdiği ilk vaka olmadığına dikkat çekmek isteriz. Türk tarafını teröristlerin faaliyetlerine destek vermeyi ve onlara silah sevk etmeyi durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

ZAHAROVA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "Türkiye’ye İdlib’le ilgili abartılı açıklamalar yapmayıp bunun yerine diplomatik kanallarını devreye alma" çağrısında bulundu.
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