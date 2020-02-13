Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye'ye tehdit gibi mesaj /13 Şubat 2020 11:24

Rusya'dan Türkiye'ye tehdit gibi mesaj

Rusya, İdlib'e doğru ilerleyen Türk askeri konvoyunun görüntülerini paylaştı. Görüntülerin İHA ile çekildiği öğrenildi

SHABER3.COM

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’e doğru ilerleyen, Türk askeri araçlarının bulunduğu konvoyun havadan çekilen videosunu yayınladı.

Bakanlığın yayınladığı, insansız hava aracından (İHA) çekilmiş olan görüntülerde yolda İdlib’e doğru ilerleyen onun üzerinde askeri aracın yer aldığı konvoy görülüyor.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye-Suriye sınırından militanlara yapılan silah ve mühimmat sevkiyatlarının, ayrıca Türk askeri konvoylarının İdlib'deki durumu önemli ölçüde zorlaştırdığına dikkat çekmişti. Video Türkiye'ye Rusya tarafından gönderilen bir tehdit mesajı olarak yorumlanıyor. Görüntüde 'crosshair' olarak bilinen hedef işareti de askeri konvoyun üzerinde geziniyor.
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