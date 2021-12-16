Rusya'dan Türkiye'ye yasaklama kararı iddiası





BAKANLIK ÇÖZÜM BULAMADI





CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Rusya'nın Türkiye'den giden ürünlere bazı ürünlere yasak getirdiğini açıkladı.Rusya, geçen yıllarda yaşanan uçak krizinden sonra birçok ürünün Türkiye'den ithalatını yasaklamıştı.Rusya Federasyonu bu sefer de portakal, yaş üzüm, taze biber, mandalina, nar ve limonun ithalatını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. 6 kalem ürünün ülkeye girişinin yasaklandığını bildiren CHP'li Yalım, bu durumun üreticiye vurulan bir darbe olduğunu dile getirdi.Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Yalım, Yyasaklanan ürünlerde zararlı maddelere ve bazı ürünlerde ise GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) görüldüğünü söyledi. Yalım, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüğünü ve bakanlığın konuyla ilgilendiğini fakat bir çözüm bulunamadığını aktardı."Çiftçinin hem yolda olan hem de deposundaki mallar neredeyse çöp oldu" diyen Yalım, Rusya'nın kararından sonra yolda ve sınırda olan araçların beklediğini ifade etti.Zararlı madde iddiasıyla ihracatı duran ürünler hakkında Ticaret ve Sağlık Bakanlığı'nın konuyla acil bir şekilde ilgilenmesi gerektiğinin altına çizen Yalım, çiftçiye destek verilmesi gerektiğini vurguladı.