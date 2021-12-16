Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye'ye yasaklama kararı iddiası /16 Aralık 2021 20:28

Rusya'dan Türkiye'ye yasaklama kararı iddiası

Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilen tarım ürünlerinden portakal, yaş üzüm, taze biber, mandalina, nar ve limon için yasak kararı alındığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yasağın gerekçesinin ise söz konusu ürünlerde GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) görülmesi olduğunu belirtti.

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Cumhuriyet'te yer alan ve Deniz Ogan imzası taşıyan habere göre CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Rusya'nın Türkiye'den giden ürünlere bazı ürünlere yasak getirdiğini açıkladı.

Rusya, geçen yıllarda yaşanan uçak krizinden sonra birçok ürünün Türkiye'den ithalatını yasaklamıştı.  

Rusya Federasyonu bu sefer de portakal, yaş üzüm, taze biber, mandalina, nar ve limonun ithalatını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. 6 kalem ürünün ülkeye girişinin yasaklandığını bildiren CHP'li Yalım, bu durumun üreticiye vurulan bir darbe olduğunu dile getirdi.

BAKANLIK ÇÖZÜM BULAMADI

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Yalım, Yyasaklanan ürünlerde zararlı maddelere ve bazı ürünlerde ise GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) görüldüğünü söyledi. Yalım, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüğünü ve bakanlığın konuyla ilgilendiğini fakat bir çözüm bulunamadığını aktardı.

"Çiftçinin hem yolda olan hem de deposundaki mallar neredeyse çöp oldu" diyen Yalım, Rusya'nın kararından sonra yolda ve sınırda olan araçların beklediğini ifade etti.

Zararlı madde iddiasıyla ihracatı duran ürünler hakkında Ticaret ve Sağlık Bakanlığı'nın konuyla acil bir şekilde ilgilenmesi gerektiğinin altına çizen Yalım, çiftçiye destek verilmesi gerektiğini vurguladı.
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