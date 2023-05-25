Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Ukrayna ile ilgili sert açıklamalar /25 Mayıs 2023 08:57

Rusya'dan Ukrayna ile ilgili sert açıklamalar

Kremlin: Rusya tüm hedeflerine ulaşana kadar mücadele edecek

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı basın sekreteri ve Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, “Moskova sadece bu askeri operasyonun tamamlanma olasılığını düşünüyor. Fakat çıkarlarını güvence altına almak için, karşı karşıya olduğu hedeflere ya bir askeri operasyon yoluyla ya da mevcut diğer yollarla ulaşmak istiyor" dedi.

Ayrıca, diğer ülkeler tarafından önerilen barışçıl çözüm planlarından hangisinin Rusya için tercih edilir olduğu hakkında konuşmak için erken olduğunu sözlerine ekleyen Peskov, ülkesinin barışçıl bir çözüm için hiçbir ön koşulu olmadığını söyledi.

Önemli bir husus olarak Peskov, Rusya’nın Ukrayna krizi ve çatışmaların bu şekilde dondurulmasına karşı olduğunu da duyurdu.

Devlet Başkanı basın sekreteri ve Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmaların dondurulmaması konusunda Batılı ülkelerle aynı fikirde olduğunu söyledi.
Peskov, Rusya’nın askeri operasyonunun tüm hedeflerine ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceğini vurguladı.

Politico dergisi ABD yönetiminin Ukrayna'daki çatışmayı dondurma hazırlığında olduğunu ileri sürmüştü. Habere göre Beyaz Saray çatışmanın yıllar, hatta on yıllara yayılabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

20 Mayıs'ta ABD yönetimi ve AB ülkelerinin Ukraynalı pilotları F-16 savaş uçağı eğitimi vermek için anlaştı. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukraynalı pilotların eğitimini Rusya Federasyonu'ndan uzun süreli bir çatışmaya karşı bir mesaj olarak nitelendirdi.

Kiev yönetimi de kategorik olarak krizin dondurulmasına karşı olduğunu duyurdu. Devlet Başkanı Volodimir Zelensky daha önce Minsk-3 anlaşmasının olmayacağını söylemişti. Bunun yerine, Rusya’nın tazminat ödemesini ve sınırların 1991 haline geri dönülmesini barışın tek şartı olarak sunmuştu.
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