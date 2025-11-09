Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Ukrayna’nın Enerji Altyapısına Büyük Çaplı Saldırı /09 Kasım 2025 14:57

Rusya'dan Ukrayna’nın Enerji Altyapısına Büyük Çaplı Saldırı

Ukrayna enerji şirketi Centrenergo, ülke genelindeki enerji tesislerine yönelik kapsamlı hava saldırıları sonucu tüm devlet termik santrallerinin elektrik üretimini durdurduğunu açıkladı.

Samanyoluhaber.com - Moskova

Ayrıca saldırılarda ülkenin enerji ve gaz altyapısının olduğu belirtiliyor. Ukrayna enerji şirketi Naftogaz, Harkov, Sumi, Poltava, Çernihiv ve Kiev bölgelerinde bulunan gaz üretim ve işleme tesislerinde hasar meydana geldiğini duyurdu.

Rus birliklerinin. çok sayıda farklı tip savaş başlığının kullanıldığı öne sürüldü. Ukrayna tarafından yapılan açıklamalara göre, Rus ordusu bu geceki taarruzda, 458 adet insansız hava aracı, 25 adet balistik füze, 10 adet seyir füzesi, 7 adet hava balistik füzesi, Karadeniz'den fırlatılan 3 adet 'Kalibre' seyir füzesi kullandı.

Şu an üretim sıfır

Ukrayna enerji şirketi Centrenergo, ülkedeki tüm devlet termik santrallerinin elektrik üretimini durdurduğunu bildirdi. Şirketin Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Durdurulduk... Şu an üretim sıfır. Sıfır! 7/24 çalışma düzeninde onardığımız her şeyi kaybettik. Tamamen!" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırılarına yanıt olarak, Ukrayna askeri-sanayi kompleksi ve enerji tesislerine yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla büyük ölçekli bir saldırı düzenlendiğini doğruladı. Bakanlık, "Tüm hedeflere ulaşıldı, belirlenen tüm nesneler vuruldu" açıklamasını yaptı.

Kış Endişesi ve ekonomik etkiler

The New York Times'ın ekim sonundaki haberine göre, Ukrayna'nın bu kış bir dizi sorunla karşılaşması bekleniyor. Gaz altyapısındaki hasarlar nedeniyle bazı şehirlerde merkezi ısıtmanın açılması ertelenirken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, "Önümüzdeki görev, tüm kapsamlı savaş yılları boyunca en zor ısınma sezonunu atlatmak" ifadelerini kullandı.

Elektrik kesintileri ve artan enerji fiyatları nedeniyle Ukrayna'daki fabrikaların kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Enerji krizinin ülke ekonomisi üzerinde ciddi etkileri olabileceği değerlendiriliyor.
