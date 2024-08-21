Rusya'dan Ukrayna saldırılarına karşı yeni askeri birlikler

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Savunma Bakanlığı, sınır güvenliğini güçlendirmek için “Belgorod”, “Bryansk” ve “Kursk” hattına yeni askeri birlikler kurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırına yakın Kursk, Bryansk ve Belgorod bölgelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla “Belgorod”, “Bryansk” ve “Kursk” adıyla üç yeni askeri birliği oluşturduğunu duyurdu.Bu birlikler, Ukrayna ile devam eden çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerde sınır güvenliğini artırmak ve olası tehditlere karşı savunmayı güçlendirmek amacıyla kuruldu.Savunma Bakanı Andrei Belousov’un liderliğinde gerçekleştirilen koordinasyon konseyi toplantısında, birliklerin yönetimi ve sorumluluk alanları belirlendi. Koordinasyon konseyi, sınır bölgelerinin askeri güvenliğinden sorumlu olacak ve bu bölgelerdeki sorunların çözülmesine yönelik faaliyetleri koordine edecek.Savunma Bakan Yardımcısı Albay General Yunus-Bek Yevkurov, koordinasyon konseyi başkan yardımcılığına atanırken, diğer Savunma Bakan Yardımcıları da çeşitli sorumluluklar üstlendiler.Koordinasyon konseyi, drone saldırılarına karşı korunma, lojistik destek, askeri-teknik destek, mühendislik çalışmaları, departmanlar arası işbirliği ve tıbbi destek gibi alanlarda faaliyet gösterecek.Ayrıca, bölgelerle 24 saat kesintisiz iletişim halinde olunacağı ve özel bir görev gücünün, bölgesel sorunların tespiti ve çözümünü izleyeceği belirtildi.