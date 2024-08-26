Rusya'dan Ukrayna'ya ağır bombardıman: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna'daki çeşitli Telegram kanallarından Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı.
HARKİV VE KİEV HEDEF ALINDI
Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurdu.
Reuters'ın aktardığına göre; başkent Kiev'de patlamalar meydana geldi. Kentin bir kısmına elektrik ve su verilemezken az dört kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi.