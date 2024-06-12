Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Kriviy Rig kentine düzenlediği füze saldırısında en az 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.



Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kriviy Rig kentine füze saldırısında bulunduğunu belirtti.



Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını aktaran Zelenskiy, "Ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olay yerinde tüm acil servisler çalışıyor." ifadesini kullandı.



Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece 4 adet ?-101/?-555 model seyir füzesi, 1 İskender-M balistik füze, 1 "Kinjal" aerobalistik füze ve 24 "Şahed" tipi İHA kullanarak Ukrayna topraklarına saldırdığını kaydetmişti.



Oleşçuk, Ukrayna savunma kuvvetlerinin 1 "Kinjal" aerobalistik füzesini, 4 adet ?-101/?-555 seyir füzesini ve İHA'ların tamamını Kiev, Dnipropetrovsk, Zaporijya, Poltava, Harkiv ve Vinnitsa bölgelerinde vurduğunu ifade etmişti.



