Rusya'dan Ukrayna'ya karşı medya savaşı

Rus halkı Ukrayna ile savaş istiyor mu? Rus askerlerinin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasından bu yana sık sık sorulan olan bir soru bu. Denis Volkov, bunun son derece hassas bir konu olduğunun altını çiziyor. Kamuoyu araştırmaları, anket ve sosyolojik araştırmalar yapan ve bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olan Moskova'daki ünlü Levada Center'in anketçilerinden Volkov, DW'ye verdiği demeçte, "Biz anketlerimizde kimseye bu soruyu sormadık," diyor ve ekliyor: "Bu marjinal bir tutum. Belki birileri destekleyebilir, ama bu savaşı gerçekten isteyen ve çıkmasını uman çok az kişi var."





Halkın yüzde 40'ına göre savaş çıkabilir

Öte yandan Rus medyasında konu bir tabu olmaktan çoktan çıktı. Aksine, siyasi talk show'lara konuk olan ünlü sağ popülist milletvekili Vladimir Jirinovski, Ukrayna'ya yönelik bir saldırı için yıllardır adeta propaganda yapıyor. Son olarak, geçtiğimiz Aralık ayı sonunda bir gazeteye verdiği röportajda, Ukrayna'nın NATO üyeliği isteğinden vazgeçmesi yönündeki Rus talebine olumlu yanıt vermemesi halinde Moskova’nın askerî güç kullanması çağrısında bulundu. Birkaç yıl önce de "Rossiya-1" adlı devlet kanalının bir yayınında Jirinovski, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Kiev'deki resmî konutuna bir atom bombası atılmasına dair fantezilerini anlatmıştı.





Bu tür duyguların Rus toplumunun genelinde ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor. Eylül 2021’de yapılan Duma seçimlerinde Jirinovski'nin Rusya Liberal Demokrat Partisi'ne (LDPR) oy veren seçmenlerin yüzde 7,5'inin tamamının, Ukrayna ile olası bir savaşı desteklediği varsayımı da yanlış olacaktır.



