Rusya'dan Ukrayna'ya yeni füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, sabah saatlerinde şehre 5 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da Twitter hesabından, "Lviv'in sivil altyapısına aynı anda beş güçlü füze saldırısı yapıldığını" duyurdu.



Lviv Bölge Valisi, saldırıda en az altı kişinin yaşamını yitirdiğini, sekiz kişinin de yaralandığını aktardı.



Saldırıların ardından kent sakinlerinden sığınaklara gitmeleri istendi.



Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan işgalinin ardından birçok ülke, diplomatik misyonlarını 'güvenli liman' olarak görülen Polonya sınırına yakın mesafedeki Lviv'e taşımıştı.



Ukrayna'nın kültür merkezlerinden biri olarak kabul edilen Lviv, daha önce de hedef alınmış ancak savaşın başından beri en az vurulan şehirlerden biri olmuştu.