Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan yeni Libya kararı: Tekrar açılıyor /03 Temmuz 2020 23:48

Rusya'dan yeni Libya kararı: Tekrar açılıyor

Rusya'nın Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldığı ifade ediliyor. Elçiliğin 'geçici' olarak Tunus'ta açılmasının planlandığı belirtildi.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Libya büyükelçiliğini yeniden açmaya karar verdiklerini açıkladı. Halife Hafter'i destekleyen Tobruk hükümetinin meclis başkanıyla Moskova'da görüşen Lavrov, büyükelçilik binasının geçici olarak komşu Tunus'ta bulunacağını kaydetti.

Lavrov, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih İsa ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada, Libya'da çatışmaların sona erdirilmesi ve siyasi diyaloğa başlanması çağrısını yineleyerek "Libya'daki Rus Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldık. İlk aşamada malahatgüzar Cemşid Boltaev idaresinde olacak. Geçici olarak Tunus'ta kurulacak. Ama şunu vurgulamak istiyorum ki, Rusya'yı Libya topraklarının tamamında temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Rusya, silahlı saldırıya uğrayan Trablus'taki büyükelçiliğini 2013 yılında kapatmış ve diplomatlarını ülkeden tahliye etmişti.

"Sorunlar müzakere masasında çözülebilir"

Lavrov, Hafter'i destekleyen Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi'nin 6 Haziran'da yaptığı ateşkes çağrısına da atıfta bulunarak, bu tür bir ateşkesin Ocak ayında Berlin'de düzenlenen Uluslararası Libya Konferansında alınan kararlarla uyuştuğunu kaydetti.

"Libya'daki sorunun askeri bir çözüme ihtiyacı olmadığını" belirten Lavrov, tüm görüş ayrılıklarının müzakere masasında siyasi yöntemlerle çözüleileceğini belirtti.

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından 2014'te ikiye bölünen ülkenin doğu ve güneyinde kontrolü Tobruk hükümeti, batıda ise BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti elinde bulunduruyor. Tobruk hükümeti Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusunu destekliyor. Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya destek verirken Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye, Katar ve İtalya'nın desteğine sahip.

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